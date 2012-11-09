"Батьківщина" програла суд за голоси 30 тисяч виборців

Таке рішення колегії суддів зачитав головуючий суддя Олег Головенко після опівночі.

"Беручи до уваги наявність судових рішень щодо протиправного недопущення офіційних спостерігачів на голосування судді дійшли висновку про необгрунованість позовних вимог", - зазначив суддя.

У рішенні суду зазначається, що під час засідання суд встановив, що на засіданні ОВК94 розглядалося питання про визнання голосування недійсним на 27 дільницях.

Суд встановив, що за рішення проголосували 17 членів комісій, з них 12 були "за", "проти" – 5 членів ОВК, які висловили окрему думку.

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"Рішення було прийнято повноважним складом комісії з дотриманням засад вільного волевиявлення кожного члена окружної виборчої комісії", - цитує Українська правда.

Крім того суд відмовився задовольнити клопотання одного з лідерів опозиції Арсенія Яценюка, в якому він просив суд долучити до справи, який свідчив про те, що кандидат в депутати Засуха брала кредит в Укргазбанку. Яценюк висловив припущення, що ці гроші пішли на підкуп членів комісії. Він також просив звернутися до прокуратури з проханням розслідувати цей факт.

"Клопотання задоволенню не підлягає... Заявлене клопотання не містить доказів, що свідчать про порушення закону з боку кандидата Засухи", - зачитав рішення суддя Головенко.

Таким чином суд залишив в силі рішення ОВК про визнання недійсним голосування на 27 дільницях, які налічують 30 тисяч голосів. Рішення ОВК базувалося на рішеннях суддів на підставі звернень спостерігачів від Партії регіонів та Тетяни Засухи, які стверджували, що їх не пустили до виборчої дільниці.