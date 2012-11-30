ЗМІ назвали двох нардепів, які не пропустили жодного скликання ВР

Народний депутат Володимир Яворівський є беззаперечним рекордсменом з роботи у Верховній Раді - він стане депутатом увосьме, пише КП в Україні.

"У грудні я стану депутатом вже восьмого скликання. Я не задоволений своїми 20 роками парламентської діяльності. З одного боку, завжди намагався добре працювати. А з іншого боку, що має народ від моєї такої активної діяльності? Якби я всі ці роки присвятив написанню книг, то вже завершив би роман про останню любов Тараса Шевченка, про княгиню Ольгу, про братів Розумовських, видав би кілька сучасних творів", - зізнався нардеп.

Не пропустив жодного скликання Верховної Ради незалежної України і Юхим Звягільський. У новій Раді він буде найстарішим народним депутатом: у лютому наступного року йому виповниться 80 років!

У парламенті попереднього скликання Звягільський жодного разу не виступав з трибуни і навіть на брав слово "з місця".

Шість народних депутатів пропустили тільки по одному скликанню Верховної Ради: регіонали Михайло Чечетов, Володимир Макеєнко, бютівці Іван Кириленко та Сергій Сас, комуністи Петро Симоненко і Катерина Самойлик.

"Ви думаєте бути народним депутатом просто? Помиляєтесь", - поскаржився Михайло Чечетов.