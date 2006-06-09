Горбулін: якби феодосійської кризи не існувало, її варто було б придумати

Виконувач обов’язків секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимир ГОРБУЛІН вважає, що ситуація в Криму не є загрозою національній безпеці, проте є серйозним викликом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ГОРБУЛІН заявив сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента України.

«Сьогоднішня ситуація – це виклик національній безпеці. Щоб це була загроза – я б не сказав. Але це серйозний виклик», - зокрема сказав В.ГОРБУЛІН.

За словами В.ГОРБУЛІНА, якби навіть сьогодні не було відомих подій в Феодосії, то їх все одно треба було б придумати. «Вони висвітлили всі недоліки роботи влади як центральної, так Кримської, так і місцевої відносно тих подій, які відбуваються в Криму… Сьогодні Крим – це епіцентр, і там є все що завгодно – і міжетнічні, і міжконфесійні протиріччя, і зубожіння населення. І про це треба думати», - наголосив В.ГОРБУЛІН.

Він підкреслив, що зараз владі невідкладно потрібна державна програма щодо розвитку Криму.

В.ГОРБУЛІН зазначив, що багато людей в Криму сьогодні щиро висловлюють свою позицію. «Але коли 200 чоловік протягом 3-х годин перекидаються з одного місця Криму в інше, то якщо ви скажете, що це робиться без (спеціально проплачених) коштів, я вам не повірю», - наголосив він.

В.ГОРБУЛІН підкреслив, що населення Феодосії має право висловлювати свою думку і ставлення до того, що відбувається. «Але я проти того, щоб люди, які у щось свято вірять, використовувалися в якості матеріалу», - зазначив він.

Зазначивши, що РНБО на сьогодні володіє «абсолютною картиною» того, що відбувається в Криму, В.ГОРБУЛІН підкреслив, що на сьогодні забезпечена координація дій силових структур, а також реалізовано низку заходів, які, на переконання В.ГОРБУЛІНА, не дали можливості перерости конфліктній ситуації у відкрите протистояння. «Це не можна назвати успіхом, але це було зроблено», - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи будуть в Феодосії правоохоронними структурами застосовуватися якісь карні засоби, В.ГОРБУЛІН відповів: «коли на бідного майора група народних депутатів тисне з усіх боків, показує якісь невідомі документи і примушує його відкривати контейнер… мені жаль цих офіцерів – їх принижують, а це допускати не можна. Я не знаю кого треба там карати, на мій погляд – нікого».

Також В.ГОРБУЛІН нагадав, що сьогодні у Криму працює глава Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня в порт Феодосії зайшло американське судно «Advantage», на борту якого були спецтехніка і устаткування, що призначалися для вдосконалення тренувальної бази Старокримського полігону Військово-Морських сил України. За інформацією ВМС, американці мають намір збудувати декілька ангарів для проживання учасників міжнародних навчань «Сі Бриз-2006».

Це викликало протести частини місцевого населення і ряду політичних сил, які з 27 травня виставили пікет біля порту у Феодосії.

На засіданні 6 червня Верховна Рада Автономної Республіки Крим оголосила Крим територією без НАТО. До цього територіями без НАТО було оголошено Феодосія, Ленінський район і селище Партеніт.