Криївці, Гасовій лямпі та іншим львівським ресторанам пред'явили серйозні обвинувачення

Власники мережі ресторанів! Fest спростовують звинувачення і бачать у тому, що відбувається, спробу захоплення бізнесу, пише Комерсант-Україна.

За словами експертів, відбирати ресторани немає сенсу - без концептуальної складової, яку вносять нинішні власники, вони швидко стануть непопулярними.

Закрити найбільшу у Львові мережу ресторанів! Fest вимагає управління охорони культурної спадщини Львівської облдержадміністрації. «Практично вся мережа, а саме ресторани Криївка, Гасова лямпа, Жидівська кнайпа, Лівий берег, Дім легенд та Львівська копальня кави, побудована в охоронній зоні ЮНЕСКО без дозвільної документації», - стверджує начальник управління Валерій Потюк. За його словами, власники! Fest знищують культурну спадщину міста.

Крім цього, Потюк звернувся до МВС зі скаргою, в якій повідомив, що в ресторані Лівий берег, розташованому в будівлі Львівського національного театру опери та балету, неодноразово фіксувалися факти наркоманії, а в туалетах закладу відвідувачі знаходять використані шприци зі слідами наркотичних препаратів.

Мер Львова Андрій Садовий не згоден з прихильниками закриття колоритних закладів, багато з яких вже стали візитними картками міста. «Львів - туристичне місто, і мережа унікальних ресторанів значно збільшує приплив туристів. Я вважаю, що закривати мережу не можна, тим більше Криївку. Власникам раніше вже висувалися претензії, але вони виправляли порушення, - це ж можна зробити і тепер», - зазначив він.

Мережа! Fest об'єднує 16 авторських ресторанів у Львові, 12 закладів підмережі Львівська майстерня шоколаду, 4 продовольчих магазини Два кроки від хати, кейтерингову компанію, сувенірний магазин і продакшн-компанію.