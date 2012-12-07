Депутат від Кличка заявляє, що його переманювали в «тушки» 5 мільйонами
09:15, 07 грудня 2012Політика
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Новообраний народний депутат по округу №144 Сергій Каплін, який балотувався від партії «УДАР», заявив, що за входження до провладної більшості у новому парламенті йому пропонували 5 мільйонів доларів.
Капліну, з його слів, пропонували 5 мільйонів
Про це пише "Україна молода".
Відповідаючи на запитання газети стосовно обставин, за яких відбувалася ця пропозиція, Каплін розповів: «Це був телефонний дзвінок. Співрозмовник запитав, чи готовий я до зміни політичної партії й, відповідно, фракції у Верховній Раді. На моє зустрічне запитання, кого він представляє, відповідь була такою: мовляв, конкретну політичну силу назвати не можу, але це буде «провладна команда». Назва Партії регіонів у розмові не фігурувала. Моя згода оцінювалася сумою від п’яти мільйонів доларів. При цьому як доважок пропонувалося ще й працевлаштувати в органи державної влади тих людей, яких назву».
Депутат сказав, що номер, з якого дзвонили, був прихованим.
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