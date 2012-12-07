Більшість депутатів негативно ставляться до скасування політреформи

Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна серед народних обранців.

Так, рішення Конституційного суду, згідно з яким була скасована політреформа і повернені повноваження президенту, негативно оцінюють 68,3% депутатів. З них 55,0% обрали відповідь «точно негативно», а 13,3% - «швидше негативно» на це питання. При цьому кожен четвертий опитаний (25,0%) дав позитивну оцінку цьому рішенню. З них 13,3% оцінили його «швидше позитивно», 11,7% - точно позитивно. Вагалися з відповіддю на це питання 6,7% респондентів.

Крім того, більше половини народних депутатів VI скликання (51,7%) вважає, що новий склад ВР повинен скасувати депутатську недоторканність. З них відповідь «точно так» дали 30,0%, «швидше так» - 21,7%%. Вважають, що скасовувати депутатську недоторканність не варто, 45,0% опитаних. З них 25,0% вибрали відповідь «швидше ні», а 20,0% - «точно ні». Не змогли відповісти на це питання 3,3% респондентів.

З 4 по 6 грудня 2012 Інститутом Горшеніна було проведене опитування серед народних депутатів України VI скликання. Вибірка дослідження була розроблена з урахуванням кількісного складу фракцій Верховної Ради України. В опитуванні взяли участь 147 парламентаріїв. Метод опитування - анкетне інтерв'ю. Похибка репрезентативності даного дослідження: ± 6,6%.