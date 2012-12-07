В Азарова кажуть, що українські аграрні закони уже майже такі, як в ЄС

Україна досягла значного прогресу в реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та реалізації Європейської політики добросусідства у сільському секторі».

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики. Наразі вітчизняне законодавство гармонізовано з європейськими директивами майже на 90 відсотків. Таким чином, Україна та Європейський союз завершили черговий етап співробітництва в аграрному секторі. Про це повідомив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Іван Бісюк.

Він також наголосив, що питання подальшого розвитку сільського господарства та сільських територій є одним із ключових блоків Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, невід’ємною частиною якої є створення Зони вільної торгівлі.

«Україна досягла прогресу у питаннях наближення до політики ЄС, його законодавства у сфері сільського господарства та розвитку сільської місцевості. Також ми маємо результати у гармонізації українського законодавства з європейськими нормами у сфері безпечності харчової продукції та ветеринарного контролю, ідентифікації та реєстрації тварин, а також впровадженні системи НАССР. Це свідчить про те, що ми приблизно на 90 відсотків гармонізували своє законодавство з європейськими директивами. Наші європейські партнери позитивно оцінили прогрес у цих питаннях», − зазначив Іван Бісюк.

Керівник Управління програм допомоги в Україні, представник ЄС Ендрю Расбаш, у свою чергу відзначив роль Міністерства агарної політики та продовольства у розвитку аграрного сектору держави та подякував за співпрацю.

Нагадаємо, що проект «Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та реалізації Європейської політики добросусідства у сільському секторі» фінансувався Європейським союзом та тривав 51 місяць.