Експерт: Росія значно перевищила ліміт особового складу військових в Криму

Про це ZN.UA повідомив директор міжнародних програм Центру НОМОС Дмитро Штибліков.

Експерт відзначив, що в контексті підвищення боєготовності підрозділів російського Чорноморського флоту, що базується в Криму, питання модернізації кораблів не є на сьогодні ключовим для Росії.

«Для Росії сьогодні дуже важливими є угоди щодо кількості особового складу морської піхоти на території України з переміщення військ поза гарнізонами. Це ті речі, які впливають на боєготовність і безпосередньо порушують раніше підписані угоди з Україною», — вважає експерт.

Так, відповідно до додатку №2 до угоди про параметри розділу ЧФ РФ, загальна кількість особового складу морської піхоти й особового складу морської авіації наземного базування не повинна перевищувати 1987 осіб. Тим часом, як стверджує Д.Штибліков, «на сьогодні ця цифра значно перевищена. Хоча цей факт і не афішується російською стороною».