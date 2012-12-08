Глава Рескомнацу: Провокації підривають інвестиційну привабливість Криму

Таку заяву Р.Кенжалієв озвучив, коментуючи ситуацію зі знесенням самобудів на земельному захопленні в селищі Молодіжному під Сімферополем представниками партії «Русское единство» і козачих організацій, в ефірі ток-шоу «Гравітація» телекомпанії «АТР».

Він підкреслив, що даний конфлікт сьогодні штучно «підігрівається» політичними силами на догоду їх власним інтересам. «Якщо подібним чином буде вирішуватися проблема звільнення самозахоплень, в перспективі це призведе до конфліктних ситуацій, у тому числі на міжнаціональному грунті, - заявив глава Рескомнацу. - Сьогодні у Криму досить високі економічні показники, рейтингове агентство IBI підтвердило високу інвестиційну привабливість автономії, однак якщо будуть відбуватися подібні акції, всі ці досягнення зійдуть нанівець, і все це позначиться на соціально-економічному розвитку Криму. Я закликаю лідерів «Русского единства» і Меджлісу кримськотатарського народу не політизувати те, що трапилося і не ускладнювати ситуацію. Тільки міжнаціональне порозуміння буде сприяти благополучному і успішному розвитку Криму ».

Р.Кенжалієв додав, що оцінку тому, що сталося повинні дати правоохоронні органи. Глава Рескомнацу підкреслив, що влада Криму сьогодні намагається вирішити питання самозахоплень у правовому полі. З цією метою в січні 2011 року в Радміні була створена спеціальна комісія з вирішення питань самовільного захоплення землі та надання ділянок для будівництва житлових будинків. На сьогоднішній день завдяки роботі комісії вдалося звільнити ряд самовільно зайнятих ділянок у Сімферополі, зокрема, звільнений мікрорайон Червона гірка, сьогодні там будується насосна станція.

Нагадаємо, в ніч з 30 листопада на 1 грудня біля селища Молодіжне Сімферопольського району на «галявині протесту» кримських татар були зруйновані близько сотні самобудів. Зносили будівлі близько 100 чоловік: козаки, активісти партії «Русское единство» і власники земельних паїв. При цьому лідери «Русского единства» не виключили, що подібним чином будуть звільнені й інші території, на яких стоять кримськотатарські самобуди.