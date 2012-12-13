Табалов-старший здав картку для голосування Єфремову

Народний депутат України Олександр Табалов передав свою картку для голосування Олександру Єфремову.

Про це О.Єфремов повідомив сьогодні на пленарному засіданні, передає кореспондент УНІАН.

«Я дякую йому за те, що він це зробив», - сказав О.Єфремов.

В той же час О.Єфремов наголосив, що передасть цю картку до апарату Верховної Ради, аби не було підозр щодо незаконного використання цієї картки під час голосування за кандидатуру Володимира Рибака на посаду голови ВР.

Як повідомляв УНІАН, депутати з опозиції вимагали, щоб О.Табалов покинув сесійну залу і не брав участі у голосуванні за обрання спікера, оскільки він не вступив до фракції «Батьківщина», хоча обраний за списком цієї політичної сили.

Так само не вступив до фракції і його син Андрій Табалов, який обирався у мажоритарному окрузі від «Батьківщини».

Наразі А.Табалова немає в сесійній залі.