Магера: Табалових можуть позбавити статусу народних депутатів
12:00, 13 грудня 2012Політика
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У ЦВК готові скасувати реєстрацію Табалових.
Андрій Магера прокоментував ситуацію з "тушками"
ЦВК допускає можливість скасування реєстрації Андрія і Олександра Табалова народними депутатами.
Про це заявив заступник голови ЦВК Андрій Магера, повідомляє Сегодня.
За його словами, Андрія та Олександра Табалова можуть позбавити статусу народного депутата в разі їх офіційної відмови від прийняття присяги.
Нагадаємо, Об'єднана опозиція вимагає скасування реєстрації депутатів від "Батьківщини" Андрія й Олександра Табалова у зв'язку з їх відмовою вступати у фракцію "Батьківщина".
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