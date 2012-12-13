Магера: Табалових можуть позбавити статусу народних депутатів

12:00, 13 грудня 2012
Політика
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У ЦВК готові скасувати реєстрацію Табалових.

Андрій Магера прокоментував ситуацію з

ЦВК допускає можливість скасування реєстрації Андрія і Олександра Табалова народними депутатами.

Про це заявив заступник голови ЦВК Андрій Магера, повідомляє Сегодня.

За його словами, Андрія та Олександра Табалова можуть позбавити статусу народного депутата в разі їх офіційної відмови від прийняття присяги.

Нагадаємо, Об'єднана опозиція вимагає скасування реєстрації депутатів від "Батьківщини" Андрія й Олександра Табалова у зв'язку з їх відмовою вступати у фракцію "Батьківщина".

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