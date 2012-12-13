У ВР зареєстровано два законопроекти про суспільне мовлення

Про це повідомляє «Телекритика».

12 грудня Кабінет міністрів зареєстрував в парламенті законопроект № 1076 «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», який був розроблений на прохання Адміністрації президента.

Водночас народні депутати Андрій Шевченко (фракція Об'єднаної опозиції), Тарас Кутовий (фракція партії УДАР) та Ігор Мірошниченко (фракція ВО «Свобода») стали ініціаторами ще одного законопроекту про суспільне мовлення. Законопроект № 1076-1 про внесення змін до Закону України «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» зареєстровано 13 грудня 2012 року.

За словами А.Шевченка, текст цього проекту був підготовлений разом з медіаюристами та експертами Дмитром Котляром, Романом Головенком (ІМІ) та Тарасом Шевченком (Інститут медіа права). Цей законопроект був зареєстрований ще 2008 року, але минулого скликання так і не був ухвалений.

«На відміну від документу, внесеного урядом Азарова, наш проект передбачає на порядок сильніші гарантії незалежності майбутнього суспільного мовлення. Ми не можемо допустити простої зміни вивіски на будинку державного телебачення», - пояснив А.Шевченко.

Законопроект прямо забороняє втручання в редакційну політику суспільного мовника, з нього знято обов'язок висвітлення діяльності органів влади. Суспільне мовлення керуватиметься в роботі затвердженими редакційним статутом і програмною політикою.

«В умовах окупованого інформаційного простору, який цілком і повністю приватизований олігархами та тотально контролюється владою, цей закон є першим і справжнім подихом свободи в напрямку створення незалежного мовлення, яке відповідає загальноприйнятим принципам свободи слова та незалежної журналістики», - заявив I.Мірошниченко.

Законопроект передбачає утворення суспільного мовлення на базі тих медіа, які зараз фінансуються з державного бюджету, - це 32 державні телерадіокомпанії, агентство «Укрінформ» та студія «Укртелефільм». Рада Суспільного мовлення формуватиметься у складі 15 осіб з представників парламентських фракцій та медійних громадських організацій.

Згідно із законопроектом суспільний мовник проходитиме щорічний незалежний аудит і робитиме щорічний публічний звіт. Передбачене його фінансування в обсягах не менше, ніж 0,05% державного бюджету. На каналах суспільного мовлення не буде реклами.

Утворення суспільного мовлення є зобов'язанням України перед ПАРЄ, а також багаторічною вимогою журналістських та громадських організацій України. У парламентах четвертого, п'ятого та шостого скликань законопроекти про суспільне мовлення відхилялись.

Наразі текстів законопроектів на парламентському сайті ще немає, відзначає «Телектитика».

У жовтні 2012 уряд схвалив проект Закону України «Про Суспільне телебачення та радіомовлення України», внесений Державним комітетом телебачення і радіомовлення на розгляд Кабміну вчетверте.