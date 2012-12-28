Екс-міністр розповів про найбільш корумповану систему закритого типу в Україні

Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Газовий і енергетичний сектор – це найбільш корумпована система закритого типу в Україні. Тут добувають гроші не тільки на транспортуванні, а і на житлово-комунальних послугах, на продажі електроенергії, на продажі тепла, на виробництві товарів використовуючи електроенергію, газ і інші енергетичні матеріали», - заявив Лановий.

«Ахметов купує не тільки індустріальні підприємства, а і системи житлово-комунального господарства. Дивно, адже це застарілі, зношені як кажуть системи, але там такий величезний обсяг. Згадаємо, що там останнього разу було списано боргів по житлово-комунальному господарству 26 мільярдів гривень – це величезні гроші. Періодично, раз в 5-19 такі суми списують, люди заробляють шалені гроші», - зауважив екс-міністр.

«В американському сенаті заслухали доповідь, щодо того, що у нас в Україні ідеальна енергетична модель для корупції. І в цій моделі чемоданами носять гроші не тільки міністрам, а і прем’єр-міністрам і Президентам», - додав Лановий