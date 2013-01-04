Тюремники віддали Тимошенко дозиметр

У четвер, 3 січня, ув’язненій екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко було передано дозиметр для вимірювання рівня радіаційного фону.

Як повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України, у приміщеннях харківської ЦКЛ «Укрзалізниці», у тому числі у палаті Ю.Тимошенко в її присутності було здійснено позачергове вимірювання радіаційного фону фахівцями профільного підприємства.

Рівень радіаційного фону в обстежених приміщеннях лікарні не перевищував допустимої норми. Про це було складено відповідний акт.

Того ж дня Ю.Тимошенко було вручено такий прилад (дозиметр). Вона підтвердила його отримання особистим підписом у відповідному акті.

«При передачі засудженій вказаного приладу було здійснено контрольне вимірювання радіаційного фону в палаті. Показники радіаційного фону на приладі, що передавався засудженій Ю.Тимошенко, були ідентичними показникам при вимірюванні фахівцями і не перевищував допустимої норми. При цьому скарг і заяв від засудженої Ю.Тимошенко не надходило», - йдеться у повідомленні ДПтСУ.

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Як повідомляв УНІАН, 13 вересня 2012 року в палаті ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові, де утримується Ю.Тимошенко, провели обшук та вилучили зі ”схову” два радіаційні дозиметри. Екс-прем`єр звернулася до адміністрації Качанівської виправної колонії із заявою, у якій вимагала повернути їй вилучені під час обшуку в палаті дозиметри.

Вона заявила, що конфісковані в неї дозиметри чотири рази показували суттєве перевищення норм радіаційного фону в лікарняній палаті.

3 січня на сайті пенітенціарної служби з’явилося повідомлення про те, що керівництво Качанівської колонії дозволило передати Ю.Тимошенко, яка перебуває у лікарні «Укрзалізниці», прилад (заводського виготовлення) контролю радіаційного фону.