Симоненко розповів, що саме комуністи годують і одягають українців

Про це він сказав в інтерв’ю 5 каналу, повідомляє Українська правда.

"Якби не комуністичний Китай, то голі й босі українці ходили б, бо європейську продукцію за такою ціною вони не купували б. А сьогодні годують, обувають і одягають громадян України китайські комуністи", - сказав він.

Водночас Симоненко відзначив, що виборці, які підтримали Компартію на виборах до Верховної Ради, не правильно зрозуміли їхнє основне гасло – "Повернемо країну народу".

За словами комуніста, повертати країну повинні самі люди.

"Ми запропонували програму, в якій є відповіді на всі питання, які хвилюють наших громадян. І гасло, з яким ми йшли, – це чесне гасло – Повернемо країну народу. І ми запропонували трударям боротися за те, щоб країна належала їм. Не всі це зрозуміли. І для нас це ускладнює питання повернення країни народу", - сказав Симоненко.

Відповідаючи на питання, як можна відібрати країну в олігархів, яких сама ж Компартія і підтримує, Симоненко відповів:

"Я думаю, що унікальний приклад комуністичного Китаю сьогодні дає відповіді тим, хто сумнівається. В Україні відбивають прихильність людей до Компартії тим, що говорять про минуле".

"Але ніхто не хоче говорити, що сучасні комуністи в Китаї зробили те, що комуністична держава Китай є супер-державою. Американці визнають, що через 5-10 років це буде найпотужніша держава у світі", - підсумував Симоненко.