Азаров завтра засяде з міністрами

Завтра, 9 січня 2013 року, під головуванням Прем’єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляє Урядовий портал. Початок заходу о 10:00. Під час засідання Уряду заплановано проведення брифінгів за участі Міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка та Голови Державного агентства земельних ресурсів Сергія Тимченка.

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