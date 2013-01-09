Головний лікар: Тимошенко налаштована на продовження лікування

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив головний лікар ЦКЛ “Укрзалізниці” Михайло Афанасьєв, коментуючи заяву захисника Ю.Тимошенко, народного депутата Сергія Власенка про те, що його підзахисна з учорашнього дня відмовилася від продовження лікування.

“Я прийшов особисто сам до неї. Вона здивувалася цій фразі. Каже: “Ні, в моїй заяві цього не звучало, я налаштована на продовження лікування, буду виконувати всю програму лікування, харчування, все, що належить”, - сказав М.Афанасьєв.

Він також додав, що питання про відмову від прийому їжі вчора на стояло.

М.Афанасьєв зауважив, що вчора до зустрічі із С.Власенком Ю.Тимошенко провела дві медичні процедури, впродовж учорашнього дня вона приймала їжу і медикаменти.

“До зустрічі із захисником їй було проведено дві процедури, які за програмою. Після зустрічі вона не приймала процедур. Харчування та медикаменти приймала”, - сказав М.Афанасьєв.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що вчора була передбачена ще одна медична процедура із Ю.Тимошенко, втім, пацієнтка від неї відмовилась.

За словами М.Афанасьєва, “Юлія Володимирівна у коректному контакті з медиками” і ніяких умов не висувала.

Він не уточнив, чи відмова Ю.Тимошенко від процедури пов’язана з акцією громадської непокори, яку вчора вона оголосила.

Головний лікар висловив сподівання на продовження лікування Ю.Тимошенко і благополучне завершення процесу реабілітації. «Ми сподіваємося на благополучне завершення цієї ситуації та планомірне продовження лікування», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня Ю.Тимошенко розпочала акцію громадянської непокори: відмовляється співпрацювати зі слідчими, повертатися у свою палату і припиняє курс лікування. У відкритому листі екс-прем’єра на ім’я Президента України Віктора Януковича, оприлюдненому С.Власенком, Ю.Тимошенко наголошує на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій.

Вона заявляє, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь “у будь-яких замовних кримінальних провадженнях”.

Ю.Тимошенко також відмовляється добровільно приїжджати на засідання судів.

Вона підкреслює, що готова чинити фізичний опір спробам примусового доставлення до суду.

За словами Ю.Тимошенко, вона не дозволятиме проводити огляди або обшуки в її речах.