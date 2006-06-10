Ющенко: нинішня Конституція не відповідає балансу влади

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що нинішня Конституція не відповідає балансу влади і говорить про необхідність її вдосконалення.

Про це Президент заявив сьогодні у своєму традиційному радіозверненні до українського народу.

“Всі ми добре пам’ятаємо, в яких умовах приймалися зміни до Конституції. Це компромісне рішення було досягнуто заради головного – уникнути кровопролиття.

«Конституція в її нинішньому вигляді не дає відповідь на проблему балансу влади між центром і регіонами, між Президентом, урядом, парламентом», - зокрема, сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, країна постала перед необхідністю термінового пошуку адекватної відповіді на виклики, пов`язані з питаннями територіальної цілісності та національної безпеки. Зазначивши, що не в останню чергу така ситуація стала можливою через недосконалість нинішньої Конституції, В.ЮЩЕНКО заявив: “Тому нам всім разом потрібно пройти дискусію відносно вдосконалення Основного закону, посилення взаємодії між усіма інститутами влади - заради стабільності України, заради гармонійних стосунків між всіма гілками влади, між центром і регіонами”.

За словами Президента, цей висновок мусять визнати всі політичні сили, і в першу чергу, автори конституційної реформи.