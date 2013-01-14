Депутати кажуть, що начальник колонії Тимошенко заховався від них в туалеті (фото)

Як повідомив у своєму Facebook нардеп Олександр Бригинець, начальник колонії пішов нібито для ознайомлення з офіційним листом, і вже кілька годин не повертається.

Підлеглі тюремника натякають, що він заховався від депутатів у туалеті.

"Підтвердити чи спростувати інформацію поки не можемо. Ми продовжуємо блокувати вхід до поверху, де знаходиться місце лікування та перебування Тимошенко. Всередині ховається від зустрічі з нами і начальник колонії", - написав Бригинець.

Як повідомляє Українська правда, Тимошенко тим часом дали дозвіл на побачення з опозиційними депутатами-жінками.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати від «Батьківщини» прибули до Харкова, щоб особисто розібратись у конфліктній ситуації, яка виникла минулого тижня між екс-прем’єром Юлією Тимошенко та представниками пенітенціарної служби. Депутати мають на меті розібратися у тому, що відбувається.

“Ми приїхали для того, щоб особисто розібратися у конфлікті. У Юлії Володимирівни є три вимоги... На минулому тижні ми не могли приїхати до Харкова, бо були пленарні дні, у вихідні - до ув’язнених не пускають, тому ми прилетіли сьогодні”, - пояснив О.Бригинець.

За його словами, у Харкові перебувають близько 10 народних депутатів, серед яких Андрій Павловський, Андрій Шевченко, Микола Катеринчук, Сергій Пашинський та інші.

Як відомо, 8 січня Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори. У відкритому листі на ім’я Президента України Віктора Януковича вона наголосила на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій.