Януковичу оптимізують адміністрацію, збільшивши кількість її службовців

Оптимізація структури Адміністрації Президента приведе до незначного збільшення її чисельності без збільшення витрат на утримання.

Про це сказав Глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна», повідомляє прес-служба Президента України.

«Безпосередньо Главі Адміністрації Президента України підпорядковане Головне державно-правове управління. Зі змін я також хочу відзначити те, що створюється Головне управління з питань гуманітарного розвитку. На сьогодні посада керівника цієї структури є вакантною, хоча найближчим часом Президент планує затвердити кандидатуру на цю посаду», - сказав С.Льовочкін.

За його словами, нещодавно призначений на посаду Радника Президента Ігор Калінін курируватиме роботу Головного управління з питань безпекової та оборонної політики і Головного управління з питань діяльності правоохоронних органів. Також С.Льовочкін повідомив, що І.Калінін 16 січня 2013 року призначений Президентом України головою Комісії при Президентові України з питань громадянства.

«Всі вищеперераховані зміни приведуть до незначного, в межах 5%, збільшення чисельності АПУ, без збільшення витрат на її утримання. Загалом оптимізація структури Адміністрації покликана відповідати тим суспільно-політичним завданням, які стоять сьогодні перед суспільством і владою в Україні», - резюмував Глава Адміністрації Президента України.