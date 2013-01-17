МЗС розповіло, куди звертатись українцям у Малі в разі небезпеки

У зв'язку з подальшим ускладненням безпекової ситуації на території Республіки Малі та ряду сусідніх з нею країн, а також захопленням 16 січня ц.р. на півдні Алжиру ісламськими екстремістами десятків іноземних заручників, МЗС України повторно наполегливо рекомендує громадянам України утриматися на даному етапі від поїздок до Малі, а також і до прилеглих до неї регіонів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Алжирі за номером телефону +213-770-80-00-62, який працює цілодобово, або телефонувати на цілодобову „гарячу лінію” МЗС України: +38-044-238-16-57.

На тему: ЗМІ: в Алжирі загинули 34 іноземних заручники

Як повідомляв УНІАН, терористи в Алжирі продовжують утримувати в заручниках іноземців. Терористи вимагають надати їм 20 повнопривідних автомобілів з достатньою кількістю пального і безпечний коридор до кордону з Малі, повідомляє у четвер газета "Аль-Хабар". Якщо умови не буде виконано, бойовики загрожують убити заручників.

16 січня рано вранці близько 20 терористів на трьох джипах напали на іноземних і алжирських фахівців, які працювали на родовищі природного газу в пустелі в районі міста Ін-Аменас за 100 кілометрів від кордону з Лівією. Увірвавшись у містечко, де проживають і працюють фахівці, бойовики захопили частину будівлі і досі утримують там не менш як 20 іноземних заручників, серед яких громадяни США, Франції, Великої Британії, Норвегії і Японії. Алжирські заручники, за даними ЗМІ, були відпущені терористами. За іншими даними, у полоні терористів залишаються більш як 40 осіб.

Про вимоги терористів надходить різна інформація. За одними даними, вони закликають звільнити сотню ісламістів з алжирських в'язниць, за іншими - вимагають припинити військове втручання Франції у Малі.

Навесні минулого року іноземні ісламісти i туареги, які повстали проти уряду Малі, захопили низку населених пунктів на півночі країни.

Франція розпочала військову інтервенцію в Малі 11 січня 2013 р., щоб зупинити просування ісламістів до Бамако.

16 січня збройні сили Франції разом з урядовими військами Малі почали наземну операцію проти ісламістів і ведуть бої на вулицях міста Діабалі - міста на півночі країни за 350 км від столиці, захопленого 14 січня повстанцями-ісламістами.