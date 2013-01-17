ЗМІ: в Алжирі загинули 34 іноземних заручники

При обстрілі вертольотами житлового комплексу нафтогазового концерну Sonatrach на південному сході Алжиру, де більше доби екстремісти утримують кілька десятків іноземних заручників, загинули 34 іноземці та 15 ісламських бойовиків, повідомляє мавританське агентство ВАН.

Алжирські ВС обстріляли в четвер територію комплексу, де знаходяться заручники. При обстрілі загинув ватажок банди загарбників Абу аль-Бара, відзначає агентство.

Як відомо, в середу кілька десятків бойовиків угрупування "Підписанти кров'ю" атакували житловий комплекс нафтовиків, які працювали на родовищі газу на південному сході Алжиру. Терористи утримують від 20 до 40 іноземних громадян (США, Франції, Великобританії, Норвегії, Японії, Філіппін, Малайзії) і до 150 алжирців.

Влада Алжиру заявила, що не піде на переговори з терористами. За інформацією ЗМІ, бойовики погрожують убити решту заручників у разі початку алжирськими військовими штурму.

Раніше агентство Рейтер з посиланням на джерела в органах безпеки повідомило, що двадцять п'ять з іноземних заручників були звільнені.

РІА "Новости"