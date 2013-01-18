Кожем’якін каже, що відносно Тимошенко в лікарні можуть проводити слідчі дії

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав сам А.Кожем’якін.



“Я вважаю, що негласні слідчі дії ведуться. Законні вони чи ні, я не знаю”, - сказав А.Кожем’якін. Він зазначив, що оперативно-розшуковий процес у справі ЄЕСУ продовжується, незважаючи на те, що ця справа вже знаходиться в суді.

“Оперативно-розшуковий процес продовжується, оперативні підрозділи супроводжують кожну справу, яка знаходиться в суді ще на стадії розгляду. Тому вони мають право проводити будь-які оперативно-розшукові заходи, і вони цим користуються, використовуючи будь-яку справу, яку порушують проти Юлії Володимирівни Тимошенко, щоб її постійно контролювати”, - наголосив А.Кожем’якін.

Він припустив, що негласні слідчі дії проводить Служба безпеки України.

“Тому ніхто не може знайти, ні прокуратура, яка провела розслідування, хто ж винний. Це все неконтрольовано і за це ніхто не може сьогодні відповідати, але це злочин”, - сказав А.Кожем’якін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 січня, о 16.00 відбудеться засідання Київського райсуду Харкова у справі ЄЕСУ проти Ю.Тимошенко.

Екс-прем’єр-міністр подала письмову заяву про те, що участі в засіданні суду в справі ЄЕСУ 18 січня не братиме.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.