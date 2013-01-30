Ештон нагадала Кожарі, що для асоціації з ЄС слід би випустити Тимошенко

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон під час зустрічі з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою висловила стурбованість щодо ситуації з колишнім прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко та Юрієм Луценком.

Про це йдеться у її заяві, текст якої передано УНІАН.

“Я під час зустрічі сьогодні ще раз наголосила на тому, наскільки важливим є те, щоб Україна вирішила питання вибіркового правосуддя та попередила їх повторення. В цьому контексті я висловила стурбованість останнім розвитком події навколо Ю.Тимошенко та її близьких співробітників, та щодо загального політичного контексту, в якому відбувається цей розвиток подій. Питання новин сьогоднішнього ранку щодо неочікуваного перевезення Ю.Луценка зі шпиталю до в’язниці також піднімалося”, - написано у заяві.

У заяві К.Ештон нагадала, що в грудні Рада закордонних справ ЄС встановила чіткі критерії та розклад для підписання угоди про асоціацію та глибоку і всебічну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Вона підкреслила, що таке підписання може відбутися лише за умови достатнього прогресу.

“Тож, я закликала Україну використати цю можливість прориву у наших відносинах і здійснити рішучі дії та досягти відчутного прогресу в орієнтирах, визначених Радою. Орієнтири досяжні, однак часу обмаль”, - наголосила Верховний представник ЄС.

Вона також зазначила, що зустріч з Л.Кожарою стала гарною можливістю оцінити двосторонню співпрацю та обговорити головування України в ОБСЄ. Вона також висловила підтримку наміру українського головування приділити особливу увагу замороженим конфліктам, в тому числі в Придністров’ї.