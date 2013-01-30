Президент Ізраїлю взявся шукати майбутнього прем’єра

Правом сформувати уряд глава держави, за законом, наділяє депутата, який, з його точки зору, має найкращі шанси заручитися підтримкою мінімум 61 з 120 колег-парламентаріїв. Єдиним реальним претендентом на "прем'єрський патент" вважається чинний глава кабінету Біньямін Нетаньяху, чий правий блок "Лікуд-Бейтену" показав на виборах 22 січня кращий результат, повідомляють РІА «Новости».

Свої міркування з приводу кандидатури майбутнього прем'єра президентові в середу ввечері представляють "Лікуд-Бейтену" і фінішував другим партія світського середнього класу "Еш Атід". На четвер заплановані зустрічі з лідерами 10 інших виборчих об'єднань. Очікується, що рішення Ш.Перес оголосить до кінця тижня. Обраний ним депутат отримає на формування правлячої коаліції та уряду 28 днів з можливістю продовження до 42.