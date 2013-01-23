Ізраїльський прем'єр Нетаньяху вже оголосив про перемогу на виборах

Праві й ліві партії практично порівну поділили між собою місця в ізраїльському парламенті, проте блок діючого прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху зберігає лідерство за кількістю набраних голосів, забезпечуючи йому переважні шанси на те, щоб сформувати уряд.

Як повідомляє РІА «Новости», про це свідчать результати обробки 99% бюлетенів.

Б.Нетаньяху, лідер правих, вже оголосив про перемогу на виборах і подякував виборцям за третій у кар'єрі прем'єрський термін. Його блок "Лікуд-Бейтену", сформований на основі партій "Лікуд" і "Наш дім Ізраїль", одержує 31 зі 120 мандатів.

Другою з 19 мандатами фінішує партія світського середнього класу "Еш Атід" ("Є майбутнє"). За нею з 15 мандатами слідує лівоцентристська партія "Авода" и пропоселенська партія "Єврейський дім", яка одержить в Кнесеті 11 мандатів.

Електоральний бар'єр долають партії ШАС і "Єврейство Тори", чиє основне завдання полягає в лобіюванні фінансових інтересів громад ультраортодоксальних євреїв-сефардів і ашкеназі. Вони вважаються природними союзниками правих, але на їхні 18 у сумі мандатів розраховують і супротивники Нетаньяху. Лівоцентристський табір у Кнесеті буде представлений партіями "Ха-Тнуа" ("Рух") екс-глави МЗС Ципі Лівні та "Мерец", які одержують по шість мандатів. Два депутатські місця дісталися партії "Кадіма", яка у минулому була правлячою. Три арабські партії, що традиційно створюють позасистемну опозицію, набирають в сукупності 12 мандатів. Вони ніколи не брали участь в правлячих коаліціях, але іноді надавали підтримку урядам, що просували мирний процес із палестинцями.

Вирішувати, кому доручити формування кабінету, буде Президент Ізраїлю Шимон Перес. Закон зобов'язує главу держави провести консультації з партіями, які подолали електоральний бар'єр, і обрати депутата, який, із його точки зору, має найбільші шанси на підтримку парламентської більшості в 61 голос.