Азаров вважає, що опозиція на форумі в Давосі «опустила» Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з активом Національної спілки журналістів.

«Відверто кажучи, коли мені поклали на стіл аналіз того, як проходив цей форум, і порівняли виступи інших країн, тієї ж Росії приміром, були ж представники російської опозиції на цьому форумі, й виступ нашій (опозиції - УНІАН) - небо і земля. І за рівнем мислення, і за рівнем розуміння проблем, і за спрямованістю виступів», - зазначив М.Азаров.

На тему: Азаров: Рахунок Газпрому в 7 мільярдів - це пенсії за три місяці

Він висловив невдоволення тим, що представники української опозиції в своїх виступах говорили про те, що в Україні процвітає корупція, що в Україну не можна вкладати гроші й що в Україні злочинний режим.

«Не знайшлося жодної іншої країни в світі, яка б свою країну на міжнародному форумі так опускала», - заявив М.Азаров.

«Ти ж себе називаєш патріотом, думаєш ніби про благо народу, про благо країни, і так цю країну ненавидиш за великим рахунком. Чого ти хочеш - влади? У тебе була влада зовсім недавно. Що ви з цією владою зробили: опустили країну, затягнули зашморг на її шиї», - обурився М.Азаров.