Рибак обіцяє, що регіонали в бійку не полізуть

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Рибак заявив сьогодні під час брифінгу.

“Я ніколи не виступав за те, щоб було силове розблокування. Я за те, щоб ми домовлялися”, - сказав голова ВР.

Він зазначив, що наразі не вдається знайти компроміс депутатам більшості та опозиції щодо нормалізації роботи Верховної Ради.

Голова ВР зауважив, що опозиція наполягає на розгляді виключно їх законопроектів щодо персонального голосування.

В той же час В.Рибак додав, що він пропонує розглядати всі 6 проектів документів, які зареєстровані у парламенті.

Голова ВР додав, що консультації триватимуть.

Відповідаючи на запитання, чи буде сьогодні парламент працювати, В.Рибак відмовився від будь-яких прогнозів. “Я не можу сказати, буде вона працювати сьогодні чи завтра”, - сказав голова ВР.

При цьому він додав, що те питання, яке порушує опозиція, є виключно політичним питанням.