Блокування ВР: Опозиція розподілила ролі між фракціями

Як передає кореспондент УНІАН, президію парламенту зайняли народні депутати від фракції партії “УДАР”.

Двері, через які входить до президії ВР, блокують народні депутати із фракції ВО “Свобода”, а трибуну парламенту блокують депутати із фракції “Батьківщина”.

Депутати із фракції “УДАР” одягнуті в червоні футболки із написом “Голосуємо особисто” та з назвою партії. У інших представників опозиції на лівій руці жовто-сині пов’язки.

Деякі депутати від опозиції гортають примірник Конституції України, який розміщений на підставці біля трибуни парламенту.

Як відомо, сьогодні має відбутися відкриття другої сесії Верховної Ради України сьомого скликання .

На центральному балконі ВР розмістився хор ім. Верьовки, який зазвичай на відкритті сесії вживу співає Гімн України.