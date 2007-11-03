Черновецький показав журналістам м`язи справжнього мера (фоторепортаж)

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сьогодні у присутності журналістів, своєї охорони і представників мерії пробіг на НСК «Олімпійський» дистанцію 400 метрів підтюпцем за 2 хвилини 16 секунд. Перед цим він підтягнувся на турніку 15 разів. Юрій ЛУЦЕНКО, якого мер столиці запрошував позмагатися з ним у фізичній підготовці, на стадіон не приїхав.

В інтерв`ю журналістам мер сказав, що залишає в силі свою пропозицію Ю.ЛУЦЕНКУ позмагатися в бігу за крісло мера. Він сказав, що ця пропозиція його абсолютно серйозна. «Я говорю серйозно, серйозні речі. Я дав йому шанс, якщо він не алкоголік, не наркоман, нічого такого, то яка проблема?», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. «Я пропоную йому місяців два не попити і побігати. І жодних проблем. Він молода людина», - також підкреслив міський голова.

Разом з тим на запитання журналістів, чи згоден він за таких умов одному з представників ЗМІ віддати крісло міського голови, якщо той обжене його на фініші, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ з посмішкою сказав, що «журналістам він нічого не обіцяв».