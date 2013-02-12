Головне за день: огляд топ-новин

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КНДР оголосила про успішне ядерне випробування

Північна Корея у вівторок офіційно заявила, що провела успішні підземні випробування компактного ядерного пристрою великої руйнівної сили, передають західні ЗМІ з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК). Міжнародне співтовариство різко засудило ядерні випробування в КНДР і пригрозило їй новими санкціями РБ ООН.

З 15 квітня вступають у силу нові Правила дорожнього руху - ЗМІ

З 15 квітня набуває чинності нова редакція Правил дорожнього руху. Документ, прийнятий Кабміном, передбачає багато нововведень.

Суд над Тимошенко перенесли на початок березня

Київський районний суд Харкова переніс слухання справи щодо фінансових порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» на 10.00 5 березня.

Азаров поскаржився програмістам на «своєрідний» парламент

Прем'єр-міністр України Микола Азаров дивується, як Верховна Рада в умовах кризи два місяці може розбиратися з «кнопковим питанням».

Стали відомими імена лауреатів Шевченківської премії

Зокрема, в номінації література відзначено письменника Леоніда Горлача (Коваленка) – за книгу поезій «Знак розбитого ярма».

Кабмін відновив дію угоди з Vanco

Кабінет міністрів відновив дію угоди про розподіл продукції, яка видобуватиметься у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, з компанією Vanco.

Українці світу закликали Януковича до конкретних кроків у бік Європи

Світовий конгрес українців (СКУ) закликає Президента України Віктора Януковича вжити конкретних кроків у сприянні євроінтеграції України.

Місія МВФ поїхала, але обіцяє повернутися

Місія МВФ розраховує повернутися до України в березні.

Помер Геннадій Удовенко

На 82-му році життя помер колишній міністр закордонних справ України Геннадій Удовенко.

Цього року Україна сподівається на 610 млн євро допомоги від ЄС

У 2013 році Україна чекає одержати фінансову підтримку у розмірі 610 млн. євро в рамках співпраці з Європейським Союзом, повідомляє уряд України в проспекті емісії єврооблігацій