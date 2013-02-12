Світова спільнота різко засудила дії КНДР: це загроза для всього світу

Раніше Рада Безпеки вже вводила санкції проти КНДР після проведених нею в 2006 і 2009 роках ядерних випробувань, зажадавши припинити подібну діяльність і повернутися до переговорів про денуклеаризацію Корейського півострова, повідомляють РИА Новости.

Президент США Барак Обама піддав різкій критиці дії КНДР і обіцяв посилити координацію з союзниками для прийняття жорстких заходів щодо цієї країни. "Ядерні і ракетні програми Північної Кореї являють собою загрозу для національної безпеки США і всього світу. США зберігають пильність перед обличчям провокацій з боку КНДР і твердо прихильні до виконання оборонних зобов'язань стосовно союзників у регіоні", - йдеться в заяві американського лідера.

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун визнав ядерне випробування КНДР порушенням резолюцій Ради Безпеки і знову закликав Пхеньян "переглянути свій курс і працювати над денуклеаризацією Корейського півострова". МАГАТЕ також назвало ядерні випробування КНДР явним порушенням резолюцій Ради безпеки ООН.

Ядерні випробування КНДР представляють загрозу для безпеки в світі, заявила у вівторок Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). "Якщо підтвердиться, що стався ядерний вибух, то це - явна загроза миру і безпеці на Землі", - йдеться в заяві організації, штаб-квартира якої знаходиться в Австрії.

Із засудженням дій КНДР виступила і Японія, висловивши офіційний протест Північній Кореї.

Нові ядерні випробування в КНДР не залишаться без відповіді міжнародних організацій і держав, упевнені експерти.

На думку співробітника центру міжнародної безпеки ІМЕМО РАН Володимира Євсєєва, рішення про проведення Північною Кореєю ядерних випробувань приймалося з метою поліпшення ситуації всередині країни і зміцнення становища глави держави - Кім Чен Ина. Він додав, що ядерне випробування і його наслідки є атрибутами нового витка гонки озброєнь.

"Найважчі наслідки чекають КНР, вони пов'язані зі сферою безпеки. По-перше, на третє ядерне випробування треба відповісти. Цілком реально, що буде прийнята нова резолюція СБ ООН, її прийняття підтримають і Китай, і Росія. Ця резолюція не буде носити катастрофічного характеру відносно КНДР ", - зазначив Євсєєв.

Північна Корея заявляє, що "ядерні випробування були проведені як частина заходів з захисту національної безпеки і суверенітету проти безрозсудної ворожості США, яка порушила право нашої республіки на мирний запуск супутника", йдеться в повідомленні Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК).