Українці світу закликали Януковича до конкретних кроків у бік Європи

Як повідомили УНІАН в СКУ, у листі від 12 лютого до В.Януковича президент конгресу Евген Чолій зазначив, що позитивним кроком у просуванні євроінтеграції України стало парафування 30 березня 2012 року Угоди про асоціацію між Євросоюзом та Україною.

“Основною умовою для того, щоб тепер підписати Угоду про асоціацію між ЄС і Україною, є дотримання владними структурами України основних європейських цінностей, які необхідні для майбутнього розвитку українського суспільства, – зазначив Е.Чолій. – Ці кроки включають проведення потрібних реформ, зокрема, у правовій і судовій системі, та припинення застосування вибіркового правосуддя на всіх рівнях влади”.

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У листі відзначено, що євроінтеграція дозволить українському народу жити в гармонії з європейською спільнотою, яка поділяє його цінності; мати доступ до найбільшої у світі економіки; одержати підтримку в енергетичному секторі для його модернізації; долучитися до європейських економічних і соціальних програм; прискорити відповідні реформи у сферах освіти та охорони здоров`я; вільно пересуватися країнами ЄС та встановити більш збалансовані відносини з Росією.

Закликавши припинити рух до будь-якого членства України у Митному союзі, в СКУ привернули увагу до заяви єврокомісара з питань розширення та політики сусідства Штефана Фюле під час його нещодавнього візиту до України. Говорячи про питання Митного союзу, Ш.Фюле наголосив, що членство в цьому союзі віднімає у держави-члена її суверенне право у сфері зовнішньоторговельної політики та що ЄС не може взяти зобов'язання у рамках Угоди про асоціацію з країною, яка не має такого права, нагадали в СКУ.

17 січня президент СКУ направив лист до керівництва Європейського Союзу із закликом прискорити євроінтеграцію України та підписати Угоду про асоціацію між ЄС і Україною. Заклик уже підтримали 25 українських організацій із 18 країн.