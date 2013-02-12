КНДР оголосила про успішне ядерне випробування

Агентство відзначає, що при проведенні випробувань була забезпечена належна безпека, вони пройшли за планом. "Ядерні випробування були проведені як частина заходів із захисту нашої національної безпеки і суверенітету проти безрозсудної ворожості США, яка порушила право нашої республіки на мирний запуск супутника", - йдеться в повідомленні агентства.

Раніше Південна Корея офіційно підтвердила, що КНДР провела ядерні випробування, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на радника президента Південної Кореї.

Як пише РІА Новости, Геологічна служба США (USGS) у вівторок вранці зафіксувала підземні поштовхи на території Північної Кореї недалеко від полігону для ядерних випробувань. Згідно з даними служби, опублікованим на її сайті, землетрус магнітудою 4,9 стався в районі Сонджінбегам на глибині 1 кілометр, в 378 кілометрах на північний схід від Пхеньяна, недалеко від міста Кільччу. Ряд сейсмічних служб повідомили, що це землетрус - штучного походження. Зарубіжні ЗМІ припустили, що КНДР провела підземний ядерний вибух.

Пізніше агентство Рейтер поширило заяву неназваного дипломата в Раді Безпеки ООН про те, що Південна Корея cповістила СБ ООН про проведення Пхеньяном ядерного випробування.