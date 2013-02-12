КНДР оголосила про успішне ядерне випробування

07:51, 12 лютого 2013
Світ
1541 0

Північна Корея у вівторок офіційно заявила, що провела успішні підземні випробування компактного ядерного пристрою великої руйнівної сили, передають західні ЗМІ з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

КНДР: Ядерні випробування були проведені як частина заходів із захисту / Фото: KCNA

Агентство відзначає, що при проведенні випробувань була забезпечена належна безпека, вони пройшли за планом. "Ядерні випробування були проведені як частина заходів із захисту нашої національної безпеки і суверенітету проти безрозсудної ворожості США, яка порушила право нашої республіки на мирний запуск супутника", - йдеться в повідомленні агентства.

Раніше Південна Корея офіційно підтвердила, що КНДР провела ядерні випробування, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на радника президента Південної Кореї.

Як пише РІА Новости, Геологічна служба США (USGS) у вівторок вранці зафіксувала підземні поштовхи на території Північної Кореї недалеко від полігону для ядерних випробувань. Згідно з даними служби, опублікованим на її сайті, землетрус магнітудою 4,9 стався в районі Сонджінбегам на глибині 1 кілометр, в 378 кілометрах на північний схід від Пхеньяна, недалеко від міста Кільччу. Ряд сейсмічних служб повідомили, що це землетрус - штучного походження. Зарубіжні ЗМІ припустили, що КНДР провела підземний ядерний вибух.

Пізніше агентство Рейтер поширило заяву неназваного дипломата в Раді Безпеки ООН про те, що Південна Корея cповістила СБ ООН про проведення Пхеньяном ядерного випробування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter