Під час першого закордонного турне держсекретар США в Україну не заїде

Держсекретар США Джон Керрі з 24 лютого по 6 березня здійснить своє перше закордонне турне, під час якого відвідає Великобританію, Німеччину, Італію, Туреччину, Саудівську Аравію, Катар і Об'єднані Арабські Емірати.

"З 24 лютого по 6 березня Керрі здійснить своє перше закордонне турне на посаді держсекретаря ... У кожній з країн він планує зустрітися з представниками керівництва і громадськими лідерами", - повідомила офіційний представник держдепартаменту Вікторія Нуланд сьогодні на брифінгу.

За її словами, Дж.Керрі має намір обговорити під час турне як питання двосторонніх відносин, так і аспекти світової політики - проблеми безпеки, а також ситуацію в Сирії та Малі.