Адвокат каже, що в Луценка з’явився шанс вийти на волю після рішення ЄСПЛ

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ прийняв рішення не переглядати окремо постанови судів про арешт екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, а при розгляді касації враховувати позицію Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про заангажованість українських судів.

«Вищий спецсуд констатував, що рішення ЄСПЛ не вимагає перегляду українським судом», - розповіла агентству УНІАН представник інтересів Ю.Луценка в ЄСПЛ Валентина Теличенко. За її словами, дане рішення спецсуду за зверненням Ю.Луценка не є ключовим по суті, проте містить певний позитив.

"Дане рішення має процесуальне значення. Вищий спеціалізований суд вказав, що під час розгляду касаційної скарги цього ж суду слід врахувати, що ЄСПЛ вже визнав упередженість суду щодо Луценка і зловживання механізмами кримінального переслідування з метою усунути його з політичного життя", - підкреслила адвокат.

На її переконання, рішення ЄСПЛ надає Вищому спецсуду можливість скасувати вирок, повернути справу на новий розгляд, звільнивши Ю.Луценка з-під варти. В.Теличенко вважає такий варіант розвитку подій єдино можливим у рамках закону. «Це рішення продемонструє прагнення України до євроінтергації», - вважає адвокат.