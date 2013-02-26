Експерт: за останні 5 років в Україні проведено 50-60 гідророзривів

Про це заявив директор Інституту енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

«Компанія Shell задекларувала намір жорстко слідувати екологічним принципам, Тут варто зазначити, що норми з охорони праці та екології у них одні з найпросунутіших в світі. На жаль, наші нафто-і газодобувні компанії в цьому плані, що називається, і поруч не стояли. Тому, якщо все буде проходити відповідно до зарубіжних стандартів Shell, немає ніяких підстав припускати ймовірність забруднення навколишнього середовища. Ця компанія навряд чи зацікавлена ​​в тому, щоб формувати негативний імідж в самому центрі Європи », - упевнений експерт.

При цьому Марунич нагадав, що технологія гідророзриву в Україні вже застосовувалася для видобутку традиційних видів палива. За його словами, за останні п'ять років на території нашої країни було проведено близько 50-60 гідроразривов.

«Причому не завжди без наслідків: наприклад, був прецедент, коли« Укрнафта »закачувала в пласти хімрозчин, який потім виливався і забруднював орні землі через недотримання технологічного процесу. Shell такої халатності собі ніколи не дозволить », - додає фахівець.

У той же час, за його словами, спільний проект з Shell не тільки не загрожує навколишньому середовищу, а навпаки - піднімає екологічну безпеку в Україні на якісно новий рівень «Тим не менше, саме міжнародні компанії рівня Shell можуть привнести в цей бізнес той елемент екологічної безпеки, який для вітчизняних підприємств, як правило, стоїть на останньому місці. Більш того - спільний проект з міжнародною компанією не тільки не загрожує навколишньому середовищу, а навпаки - піднімає екологічну безпеку в Україні на якісно новий рівень », - констатує Марунич.

Нагадаємо, 24 січня в Давосі за участю президента Віктора Януковича було підписано угоду між компанією Shell і "Надра Юзівська" про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській ділянці в Харківській і Донецькій областях.