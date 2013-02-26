Україна і ЄС домовилися про активізацію торгівлі

У рамках проведення Саміту Україна - Європейський Союз Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Генеральний директорат Європейської Комісії "Торгівля" підписали адміністративну домовленість щодо неформального діалогу з питань бізнес-клімату. З української сторони документ підписав Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов, з боку Єврокомісії - генеральний директор ГД ЄК "Торгівля" Жан-Люк Демарті.

Документ дозволить сприяти підвищенню двостороннього товарообігу та ефективному вирішення питань у сфері торгівлі та інвестицій, що становлять взаємний інтерес. Україна і Євросоюз мають намір здійснювати своєчасний обмін інформацією між органами державної влади та у тісній співпраці з представниками бізнесу. Домовленість закріплює наміри сторін щодо обміну інформацією, попереднім інформуванням про заходи у сфері торгівлі та інвестицій, проведення роботи, спрямованої на усунення бар'єрів в даній сфері, застосуванню нових підходів для поліпшення торговельних та інвестиційних відносин.

Документ укладено строком на п'ять років з можливістю автоматичного продовження його дії. Для України діалог з Європейським Союзом є дієвим інструментом щодо покращення інвестиційного іміджу. «Поліпшення інвестиційного клімату визначено в якості одного з головних пріоритетів Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. При цьому найбільше значення повинні мати системні заходи, пов'язані зі створенням сприятливих умов для ведення бізнесу, - зазначив Ігор Прасолов. - Особисто я переконаний, що Діалог сприятиме зміцненню довіри між представниками бізнесу в Україні та ЄС і усуне негативні стереотипи про бізнес-кліматі в Україні ».

Це рішення має стати вагомим сигналом діловим колам України та ЄС щодо нових можливостей для зростання бізнес активності в умовах реалізації і функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.