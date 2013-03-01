Власенко заявляє, що влада готує його арешт в ніч на суботу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в Києві.

“Сфабрикувати рішення Регламентного комітету, сфальсифікувати документи, подати їх на підпис Рибаку. В четвер Рибак мав подати документу до суду, що він уже і зробив. Вони планували з тиші у п’ятницю прийняти рішення Вищого адміністративного суду, а воно вступає в силу зразу і його не можна оскаржити. І у ніч з п’ятниці на суботу - арешт”, - заявив політик.

За його словами, станом на сьогоднішній ранок у Вищому адмінсуді України вже зареєстрована справа щодо позбавлення його депутатського мандату під номером П 800 141-13.

С.Власенко зазначив, що розглядати цю справу має суддя Михайло Зайцев.

Разом із тим він підкреслив, що помічник судді відмовив йому надати інформацію щодо дати розгляду справи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 березня, голова політради ВО «Батьківщина», народний депутат Олександр Турчинов заявив, що голова ВР В.Рибак вніс у Вищий адміністративний суд України подання щодо можливості позбавлення С.Власенка депутатського мандата.

За його словами, вчора, 28 лютого, 9 із 17 членів Регламентного комітету ВР провели засідання, не повідомляючи про це 8 опозиційних колег, на якому прийняли рішення про те, що С.Власенко має бути позбавлений депутатства через те, що займається адвокатською діяльністю.

О.Турчинов підкреслив, що рішення Регламентного комітету було передано В.Рибаку, який вже направив його до ВАСУ.

При цьому О.Турчинов нагадав, що С.Власенко 22 лютого написав заяву про позбавлення його права займатися адвокатською діяльністю.

Він підкреслив, що, відповідно до українського законодавства, людина позбавляється права займатися адвокатською діяльністю одразу після написання відповідної заяви.