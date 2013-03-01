Долю Власенка у вівторок вирішить колегія з 5 суддів

Вищий адміністративний суд України відкрив провадження у справі за позовом голови Верховної Ради Володимира Рибака до народного депутата Сергія Власенка про позбавлення його депутатського мандату і призначив справу до розгляду на 14.00 5 березня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини», посилаючись на відповідну ухвалу ВАСУ від 1 березня.

Як зазначено в ухвалі, справа розглядатиметься колегією у складі 5 суддів.

На тему: Власенко заявляє, що влада готує його арешт в ніч на суботу

Судове засідання буде відкритим і відбудеться в приміщенні ВАСУ за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня голова ВР В.Рибак направив подання до Вищого адміністративного суду України про позбавлення Сергія Власенка депутатських повноважень.

Голова політради ВО «Батьківщина», народний депутат Олександр Турчинов заявив, що вчора, 28 лютого, 9 із 17 членів Регламентного комітету ВР провели засідання, не повідомляючи про це 8 опозиційних колег, на якому прийняли рішення про те, що С.Власенко має бути позбавлений депутатства через те, що займається адвокатською діяльністю.

О.Турчинов підкреслив, що рішення Регламентного комітету було передано В.Рибаку, який направив його до ВАСУ.

При цьому О.Турчинов нагадав, що С.Власенко 22 лютого написав заяву про позбавлення його права займатися адвокатською діяльністю, і підкреслив, що, відповідно до українського законодавства, людина позбавляється права займатися адвокатською діяльністю одразу після написання відповідної заяви.

Керівництво Об'єднаної опозиції «Батьківщина» розцінює такі дії проти захисника екс-прем’єра Юлії Тимошенко як брутальне порушення законів та прояв політичних репресій.