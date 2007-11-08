У ”Газпромі” Бойку сказали зайти на тому тижні

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО і голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР сьогодні в Москві обговорили питання довгострокової співпраці в газовій сфері.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінпаливенерго України.

Згідно з повідомленням, сторони обговорили, зокрема, принципи ціноутворення на газ у подальші роки і поетапний перехід до ринкових цін і тарифів при постачаннях газу в Україну і його транзиті територією країни до 2011 року.

За підсумками зустрічі досягнута домовленість, що наступний раунд переговорів відбудеться через тиждень, а протягом цього часу робота продовжиться на рівні експертів.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що на переговорах з Москвою ціновий коридор газу на 2008 рік для України обговорюється в межах 150-160 дол. за 1 тис. кубометрів.

Сьогодні, 8 листопада, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що протягом тижня ціна на російський газ для України буде визначена остаточно.

Довідка УНІАН. До січня 2006 року газ в Україну поставлявся за ціною 50 дол. за тис. куб. м, з січня 2006 року - 95 дол. за тис. куб. м, а з січня 2007 року - 130 дол. за тис. куб. м (у зв`язку з подорожчанням туркменського газу).