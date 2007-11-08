Янукович каже, що ціну на російський газ вже прорахували

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ розраховує, що протягом тижня ціну на російський газ для України буде визначено остаточно

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні на засіданні уряду.

«Я сподіваюся, що в найближчий день, тиждень ми закінчимо цю роботу, визначимося з ціною, її вже прораховано, але остаточний результат буде тільки після того, як під документом стоятимуть підписи», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр нагадав, що міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО зараз перебуває в Москві й проводить переговори з російською стороною про поставки природного газу до України та його ціну.