”Наша Україна” обнулилася і починатиме все спочатку

Блок “Наша Україна” готовий розпочати переговори про створення коаліції спочатку.

Про це заявив сьогодні журналістам лідер блоку, прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ.

“На цю хвилину ситуація з коаліцією нульова. Тобто нічого немає, все починається спочатку”, - сказав він.

“Єдине що є - досвід проведення переговорного процесу, і є напрацювання серйозні, і “Наша Україна” має позицію по всім основним питанням, тепер питання в тому, як нам узгодити дії інших членів”, - додав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він зазначив, що відтепер “Наша Україна” шукатиме вихід з ситуації, можливо, за рахунок розширення коаліції.

При цьому, коментуючи можливість створення “коаліції чотирьох” – за участю Партії Регіонів – лідер блоку назвав “найкращим для України”.

Говорячи про можливість початку переговорів з Партією Регіонів, Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що для цього має бути рішення фракції.

“Формально це має бути рішення фракції, але до фракції входять різні політичні сили, тобто це питання, які мають бути обговорені, зараз будуть дискусії в усіх політичних сил”, - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він також повідомив, що на нові переговори про створення коаліції “Наша Україна” виходитиме зі своїм першим варіантом коаліційної угоди, без врахування досягнутих в ході переговорів з БЮТ та СПУ компромісів.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ, "Наша Україна" і СПУ 10 червня призупинили переговори про створення коаліції. За словами керівника інформаційного департаменту "Нашої України" Тетяни МОКРІДІ, переговори зі створення коаліції між БЮТ, "Нашою Україною" і Соцпартією призупинені через категоричну позицію соціалістів щодо посади спікера..

Водночас сьогодні, 13 червня, «Наша Україна», БЮТ і СПУ поновили переговори щодо створення парламентської коаліції, однак не змогли дійти згоди.