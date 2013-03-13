Фюле назвав «парадоксом» останні події в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

“Останні події в Україні продовжують представляти для нас парадокс”, - сказав Ш.Фюле.

Комісар зазначив, що з одного боку, 16-й саміт Україна-ЄС, який відбувся в Брюсселі 25 лютого ц. р., був позначений чіткими зобов’язаннями з боку Президента України Віктора Януковича щодо відповідності Києва встановленим ЄС критеріям, необхідним для підписання Угоди з Євросоюзом, у сферах виборчого законодавства, вирішення проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ, визначених в Порядку денному асоціації.

“Україна добре знає, що ми повинні побачити рішучі дії та видимий прогрес до часу, що залишився до Вільнюського саміту. Такий стабільний процес важливий, оскільки є кілька стадій між сьогоденням та самітом”, - сказав Ш.Фюле.

Він зазначив, що протягом останніх тижнів відбувалася інтенсивна робота між Брюсселем та Києвом з тим, щоб очікування ЄС від України не розходилися зі справами, а підписання Угоди про асоціацію стало можливим на саміті “Східного партнерства” у листопаді цього року у Вільнюсі.

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Разом з тим, комісар зазначив, що ситуація в Україні залишається складною.

Видимою ілюстрацією таких складнощів Ш.Фюле назвав триваючу блокаду Верховної Ради України, що, за його словами, особливо розчаровує після того, як українському парламенту вдалося більшістю голосів схвалити резолюцію щодо євроінтеграції України.

“Україна потребує, щоб влада створила середовище, сприятливе для діалогу, як так само сильно потребує конструктивної опозиції, яка повністю бере на себе відповідальність перед українським народом”, - сказав комісар.

Він також зазначив, що деякі останні кроки, здійснені українською владою, суперечать зобов’язанням, взятим Києвом на себе під час останнього саміту Україна-ЄС. Серед таких кроків комісар, зокрема, назвав ситуацію навколо позбавлення мандату народного депутата України захисника екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергія Власенка.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Вищий адміністративний суд України достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини”, захисника екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко С.Власенка.

Суд ухвалив таке рішення за позовом голови Верховної Ради Володимира Рибака. Свій позов спікер аргументував суміщенням С.Власенком депутатських повноважень і адвокатської діяльності.

Водночас в опозиції заявляють про фальсифікацію рішення Регламентного комітету ВР, на підставі якого В.Рибак зробив подання до ВАСУ.

С.Власенко оскаржив у Верховному суді рішення Вищого адміністративного суду про позбавлення його депутатських повноважень.