Ніжинська міська рада перейменувала площу Леніна

Як повідомив телефоном кореспонденту УНІАН секретар Ніжинської міської ради Олег Кирсанов, відповідне рішення депутати міськради ухвалили 12 березня під час чергової сесії.

За його словами, на розгляд депутатів було винесено кілька пропозицій щодо перейменування головної площі міста – імені Святої Покрови, Покровська, Центральна, імені І.Франка.

Більшість депутатів підтримали ідею повернути центральній площі Ніжина історичну назву – імені І.Франка, яку вона носила у 1920-1970-х роках.

О.Кирсанов також додав, що питання до винесення на розгляд сесії обговорювалося у депутатських комісіях, а також представниками громадської ради, що діє при міській раді.

"Були різні думки, але я вважаю, що рішення позитивно сприймуть жителі міста", - зазначив секретар Ніжинської міськради.

Єдиний депутат від КПУ не голосував за зміну назви площі ім. Леніна і взагалі на початку сесії пропонував зняти питання з порядку денного.

У Ніжинській міській раді у 2012 році створено тимчасову депутатську комісію з перейменування вулиць та площ Ніжина з метою позбавлення їх тоталітарних назв.