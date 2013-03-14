Податкова закрила в Сумах три партійні осередки

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, копію постанови суду для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про припинення юридичної особи, не пов'язане з банкрутством, направлено до мерії. З позовом до суду звернулася Державна податкова інспекція Сум, яка просила скасувати реєстрацію юридичної особи обласної організації партії «Трудова Україна» у зв'язку з тим, що відповідач з 28 січня 2011 року не надає податкову звітність.

Обласна організація партії «Трудова Україна» була зареєстрована виконкомом Сумської міськради як юридична особа 14 листопада 2000 р.

З початку року це вже третя політсила, що втратила в Сумах статус юридичної особи.

Як повідомляв УНІАН, у лютому і березні 2013 р. у Сумах податківці добилися припинення діяльності обласного центру Всеукраїнського об'єднання «За Україну! За Ющенка!» і обласної організації партії «Руський блок», унаслідок чого Сумський окружний адміністративний суд скасував рішення про їх реєстрацію. Раніше з позовом до суду звернулася Державна податкова інспекція м. Сум, яка просила припинити ці дві юридичні особи у зв'язку з тим, що відповідачі понад рік не надають до ДПІ м. Сум податкову звітність.