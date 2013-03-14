Сьогодні президент Латвії прибуває в Україну

Він проведе переговори з президентом Віктором Януковичем. Глави держав візьмуть участь в українсько-латвійському бізнес-форумі, а також зустрінуться з журналістами, пише Радіо Свобода.

Як повідомив глава адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін, сторони мають намір обговорити тему європейської інтеграції України, зокрема, хід підготовки Угоди про асоціацію з ЄС і подальшу лібералізацію візового режиму для громадян України.