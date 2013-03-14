Сьогодні президент Латвії прибуває в Україну
08:11, 14 березня 2013Політика
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Сьогодні в Україну з офіційним дводенним візитом прибуває президент Латвії Андріс Берзиньш.
Андріс Берзиньш прибуває в Україну
Він проведе переговори з президентом Віктором Януковичем. Глави держав візьмуть участь в українсько-латвійському бізнес-форумі, а також зустрінуться з журналістами, пише Радіо Свобода.
Як повідомив глава адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін, сторони мають намір обговорити тему європейської інтеграції України, зокрема, хід підготовки Угоди про асоціацію з ЄС і подальшу лібералізацію візового режиму для громадян України.
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