Спецслужби США про Україну: країна котиться до авторитаризму

На думку авторів, країна рухається до авторитаризму. Ознаками цього називають порушення, допущені під час парламентських виборів 2012 року, і позбавлення волі екс-прем'єра Юлії Тимошенко.

Доповідь "Про оцінку світових загроз" представили сенату глава національної служби розвідки Джеймс Клеппер, керівник розвідслужби Пентагону генерал Майкл Флінн і директор ЦРУ Джон Бреннан. Документ, який вчора був опублікований на сайті ЦРУ, підготували аналітики 16 спецслужб США, повідомляє Комерсант.

У доповіді говориться і про Україну. На думку авторів, країна рухається до авторитаризму. Ознаками цього аналітики називають парламентські вибори в жовтні 2012 року, які "були затьмарені порушеннями і не досягли рівня західних стандартів, що стало кроком назад у порівнянні з попередніми виборами".

"Янукович також не робить нічого, що говорить про його намір найближчим часом звільнити засудженого лідера опозиції Юлію Тимошенко, що стало б ключем до налагодження відносин із Заходом. Здається, що уряд йде ва-банк і готує нові звинувачення для Юлії Тимошенко, які б залишили її за гратами до кінця життя. До того ж відсутність структурних реформ разом з хиткою фінансовою ситуацією підвищують можливість економічної кризи в 2013 році ", - сказано в документі.

Представники опозиції і влади по-різному коментують ці висновки. Члени опозиції вважають їх занадто м'якими. "Україна не просто скочується до авторитаризму, вона вже є авторитарною країною, просто в США поки цього не бачать. Всі рішення в країні одноосібно приймає президент, а суди й прокуратура носять суто декоративний характер. Країна в одному кроці від класичного тоталітарного режиму", - заявив Комерсанту народний депутат В'ячеслав Кириленко ("Батьківщина").

"Ми підтримуємо заяви наших закордонних товаришів, але чекаємо від них не тільки слів, але й конкретних дій відносно українських чиновників, причетних до злочинів проти свого народу. Сподіваюся, що наша акція "Вставай, Україно!" переламає тенденцію скочування країни до авторитарного управління і відсторонить цей режим від влади ", - підтримав колегу народний депутат Олег Осуховський (" Свобода ").

У той же час член фракції Партії регіонів Вадим Колесніченко назвав доповідь американських спецслужб "брудним пасквілем, якому гріш ціна". "США - це країна світового авторитаризму, так що дивно чути критику саме від них. Подібні заяви є хамством і цинізмом, оскільки до нас ставляться як до третьосортної "тубільної" країни. Ці діячі вважають, що президент Віктор Янукович може втрутитися в судові справи і звільнити своїм рішенням злочинницю, яка завдала країні величезних збитків ", - зазначив депутат.