Янукович привітав нового голову Китаю Сі Цзіньпіна

«Від імені народу України та від себе особисто сердечно вітаю Вас з обранням на посаду голови Китайської Народної Республіки, що є визнанням Ваших вагомих заслуг перед державою і народом», - йдеться у вітанні глави Української держави, повідомили УНІАН у його прес-службі.

В.Янукович висловив переконання, що українсько-китайські відносини стратегічного партнерства і надалі будуть зміцнюватися на основі дружби і поваги, наповнюватися новими взаємовигідними проектами та ініціативами. «У цьому зв'язку розраховую на зустріч з Вами найближчим часом з метою обговорення актуальних питань двостороннього порядку денного, конкретизації шляхів поглиблення взаємодії між двома державами», - зазначив Президент України.

В.Янукович побажав Сі Цзіньпіну міцного здоров'я, наснаги та нових успіхів у відповідальній державній діяльності, а дружньому народові Китаю - миру, злагоди і процвітання.

Як повідомлялося, генеральний секретар ЦК Компартії Китаю Сі Цзіньпін 14 березня був обраний головою КНР. Він змінив на цій посаді Ху Цзіньтао.