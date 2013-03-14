Вищий спецсуд на місяць відклав розгляд касації Ландіка

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд ухвалив через хворобу одного з адвокатів засудженого Наталії Суслікової.

Довідка УНІАН. 4 липня 2011 року вночі в одному з ресторанів у Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира Ландіка, депутат Луганської міськради Р.Ландік побив М.Коршунову.

7 липня 2011 року прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу проти Р.Ландіка за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено у розшук і затримано у Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.Ландіка екстрадували з Росії до України для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

31 жовтня 2011 р. стало відомо, що Р.Ландік і М.Коршунова підписали мирову угоду.

8 грудня потерпіла підтвердила в суді отримання компенсації у розмірі 5 тис. доларів. 9 грудня батько обвинуваченого заявив, що передав дівчині 320 тис. грн.

19 січня 2012 року Ленінський районний суд Луганська засудив Р.Ландіка до трьох років позбавлення волі з відстрочкою від відбування покарання на два роки. Також суд зобов’язав Р.Ландіка не виїжджати за межі місця проживання без дозволу правоохоронних органів.

27 червня 2012 року Апеляційний суд Луганської області залишив у силі вирок Р.Ландіку.